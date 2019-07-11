Москва, 12 июля, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о продлении на десять дней срока оплаты штрафа за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) со скидкой внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Срок «льготного периода» оплаты некоторых штрафов предлагается продлить с нынешних 20 дней до 30 дней.

В качестве аргумента для увеличения срока, когда автомобилист-нарушитель может оплатить штраф со «скидкой» в 50%, парламентарии приводят задержки при получении уведомления, сбои в работе почты.

Сейчас согласно части 1.3 статьи 32.2 КоАП, за ряд правонарушений в области дорожного движения, не представляющих большую общественную опасность, предусматривает «дисконт», отметил один из авторов Ярослав Нилов.

Мера была введена для повышения собираемости штрафов, не скрывали авторы инициативы при введении «скидок».