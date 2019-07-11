Москва, 11 июля, 2019, 20:37 — ИА Регнум. «ОПЕКА-ГРУПП» и акционеры АО «ВалентаФарм» объявили о совместном сотрудничестве. В рамках проекта «ОПЕКА-ГРУПП» получила 700 млн рублей. Цель проекта — создание качественной инфраструктуры по уходу за пожилыми людьми, а также развитие сети пансионатов по всей России. В течение пяти лет ожидается открытие порядка 40 пансионатов в регионах Центральной России, Северо-Запада и Дальнего Востока.

Дарья Антонова ИА REGNUM

На сегодняшний день в 26% российских семей проживает человек, которому требуется профессиональный и постоянный уход. Более 90% семей из этого числа самостоятельно ухаживают за пожилым человеком.

«Если говорить в абсолютных цифрах, то, по результатам исследований, количество семей, где есть потребность в уходе за пожилым человеком, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области составляет 200−480 тысяч, по Москве и Московской области — 500−1350 тысяч. При этом частные пансионаты в настоящий момент могут принять в Москве и области только 5−16 тысяч человек, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 2−6 тысяч человек. Это говорит об огромном разрыве между потребностью общества и возможностями, — отмечает Алексей Маврин, генеральный директор Управляющей компании «ОПЕКА-ГРУПП».

«Деятельность пансионатов строится на инновационном подходе, основанном на европейских стандартах в области гериатрии и многолетнем опыте компании. Основным инструментом реализации стратегии обучения и развития персонала в компании станет корпоративный университет (корпоративный учебный центр) «ОПЕКА», создание которого запланировано в этом году», — рассказал Олег Кедровский, акционер АО «Валента Фарм».

Социальный бизнес также ждет роста за счет концессий с государством. Так, на прошедшем ПМЭФ-2019 было подписано соглашение о намерениях по строительству пансионатов на Дальнем Востоке, а на III Форуме социальных инноваций регионов в Москве — соглашение с правительством МО по намерению строительства пансионата для пожилых людей и инвалидов в Московской области.