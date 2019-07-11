Москва, 11 июля, 2019, 20:03 — ИА Регнум. В Москве прошла стратегическая экспертная сессия по подготовке XVII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов платформы «Россия — страна возможностей». На мероприятии были подведены итоги конкурса 2019 года и обсуждался его формат на 2019−2020 учебный год.

Moyastrana.ru XVII Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» начал подготовку к новому сезону

В Российской академии образования собрались представители профильных федеральных органов исполнительной власти, образовательных организаций разного уровня, члены организационного комитета и экспертного совета конкурса, представители партнерских общественных организаций и бизнес-структур, региональных организационных комитетов, а также выпускники конкурса.

«Механику конкурса нужно совершенствовать из года в год. После присоединения проекта к платформе «Россия — страна возможностей» в разы увеличилось количество участников, число экспертов, добавились новые номинации, появились новые призы. Особенно важный для нас вопрос — дальнейшее сопровождение и поддержка участников конкурса после его проведения. Как улучшить взаимодействие между проектами платформы, номинациями. Это важные задачи, которые нам предстоит решить к запуску нового сезона конкурса осенью этого года», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

По словам руководителя конкурса, председателя Совета Общероссийского союза общественных объединений «Молодежные социально — экономические инициативы» Ларисы Пастуховой, «проект уже давно вышел за рамки исключительно конкурсных мероприятий».

«Это сообщество экспертов, педагогов-новаторов, детей и молодёжи, неравнодушно относящихся к формированию образа будущего родной страны, российских городов и сел. Именно фактор «сообщества» обеспечивает ежегодное обновление и жизнестойкость конкурса. Особенно важно сохранить качество — это наша задача. Поэтому особое внимание в следующем году мы будем обращать образовательному блоку как для конкурсантов, так и для педагогов — наставников, научному и методическому осмыслению практик социально-проектной деятельности детей и молодежи в регионах», — подчеркнула Лариса Пастухова.

В рамках стратегической сессии обсуждались вопросы доработки критериев оценки конкурсных проектов, содержание новых тематических номинаций, формата очных мероприятий, а также система постконкурсного сопровождения победителей и наставничества.

«Самое главное богатство — это наши люди, а конкурс «Моя страна — моя Россия» как раз и собирает это богатство на разных площадках!», — подчеркнул в своем выступлении президент Российской академии образования Юрий Зинченко.

«Присоединяясь к проекту несколько лет назад, мы понимали, что это не просто конкурс, это — общенациональное движение. Сегодня нет такого уголка в стране, откуда бы не приходили конкурсные заявки. Очевидно, что таким образом происходит взаимодействие между гражданской инициативой и национальными проектами, которые реализуются Правительством РФ. По сути, конкурс «Моя страна — моя Россия» стал молодежной общественной инициативой по выполнению национальных проектов. Нужно сохранить это направление и дополнить в этом году соответствующие тематики новыми номинациями», — заключил Юрий Зинченко.