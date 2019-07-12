Киев, 12 июля, 2019, 05:46 — ИА Регнум. В том, что Украина ввела пошлины на металлопрокат из России и Китая (47,57% на российский и 22,78% на китайский), казалось бы, нет ничего странного, но только на первый взгляд. К каким далеко идущим выводам приводит информация на сайте Госстата Украины, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

За первый квартал сего года Украина импортировала 3 817 246 килограммов антикоррозийной стали на сумму $4 808,4 млн. Из них на $20 тысяч — из Финляндии, остальное — из Азии, причем не из Китая, а из Турции. Так при чем тут антикитайский антидемпинг? Подсказку дает международная ситуация, в которой продолжается «война пошлин» между США и КНР, в которой Украина данной мерой очевидно обозначает свою позицию. На вызов (а антидемпинговая пошлина — вызов) в Азии принято отвечать, при этом расклад в торговле черными металлами между Украиной и Китаем в пользу Китая, с важной поправкой: в структуре внешней торговли Украины стремительно развиваются поставки черного металла в Китай, только за январь-апрель они выросли по сравнению с а.п.п.г. более чем в 19 раз, а импорт черного металла из Китая падает.

Так что случится, если Китай введет встречные пошлины, как он и делает, во всяком случае, с США? С учетом того, разумеется, что Китай и США бьются на равных, при рейтинге с «высоким качеством и низким кредитным риском», в отличие от Украины с ее рейтингом «низкое качество и очень высокий кредитный риск». И в таких условиях, когда любой успех — на вес золота, страна столь беспечно обращается с позитивной динамикой в экономических процессах? То есть демонстративно заявиться против Китая Украине не страшно?

Каким вопросом в связи с украинской темой задались китайские стратеги, читайте в статье Андрея Ганжи «Украина против Китая: бодался теленок с дубом».