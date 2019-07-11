Санкт-Петербург, 11 июля, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Метростроевцы Петербурга построили первый километр левого перегонного тоннеля на первом участке новой Красносельско-Калининской линии метро — она станет в петербургском метрополитене шестой (коричневой).

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Речь идет о тоннеле от будущей станции «Юго-Западная» («Казаковская») в сторону будущей станции «Путиловская». Работа по проходке тоннеля на шестой линии началась осенью 2018 года.

Как сообщили 11 июля в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга, на этом участке Красносельско-Калининской линии будут построены два однопутных тоннеля диаметром 5,6 м каждый. Длина тоннелей составит свыше 5 км.

«Проходка ведется с помощью Ясиноватского тоннелепроходческого комплекса образца 1975 года. Эта легендарная машина в советское время установила мировой рекорд скоростной проходки», — отметили в КРТИ.

Первый участок шестой линии метрополитена, от станции «Казаковская» до станции «Путиловская», должен будет пропускать 40 пар поездов в час, которые за сутки перевезут около 221 тыс. пассажиров в сутки. Срок завершения работ — конец 2022 года.

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Как отмечает ИА REGNUM, станция «Путиловская» будет соединена переходом с действующей станцией «Кировский завод» на первой (красной) линии. Это позволит пассажирам новой ветки перейти на действующую линию и продолжить путь.

В целом новая линия должна включать в себя станции «Путиловская», «Броневая», «Юго-Западная», а также «Заставская», «Каретная» и «Боровая».