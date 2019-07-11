Чебоксары, 11 июля, 2019, 18:45 — ИА Регнум. 1 декабря 2019 года должна быть завершена разработка проектно-сметной документации для строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, который власти Чувашии считают проектом будущего. В мэрии столицы республики начинают готовить проект планировки и межевания территории. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Схема границ третьего транспортного полукольца в Чебоксарах

Согласно документу, мэрия приняла предложение подведомственной ей организации — МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» — о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) под строительство третьего транспортного полукольца в городе Чебоксары (второй этап). Работы по планировке и межеванию будут идти в соответствии со схемой границ населённых пунктов. Разработанный проект должен будет пройти публичные слушания.

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Как сообщало ИА REGNUM, третье транспортное полукольцо должно связать три района Чебоксар — Калининский, Ленинский и Московский. Разработка документации включает три этапа. Протяжённость проектируемого объекта должна составить 7,2 км. Помимо этого, проект предполагает один путепровод, три моста и пять транспортных развязок. Предварительная стоимость строительства — 10,5 млрд рублей.

Ранее премьер-министр Чувашии Иван Моторин, говоря о третьем транспортном полукольце, отметил, что этот проект — «на будущее Чебоксар».

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