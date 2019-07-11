Киев, 11 июля, 2019, 18:30 — ИА Регнум. На Украине Верховная рада в очередной раз отказалась одобрить отставку главы МИД Павла Климкина, сообщает 11 июля пресс-служба украинского парламента.

Karl Gruber Павел Климкин

Уточняется, что за освобождение Климкина от занимаемой должности проголосовали лишь 160 депутатов, тогда как для отставки министра нужно не менее 226 голосов.

Напомним, новый президент Украины Владимир Зеленский внёс представление об увольнении Климкина в первых числах июля и парламентский комитет по иностранным делам одобрил такое решение. Зеленский предлагал заменить Климкина Вадимом Пристайко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Климкин сам подал заявление об увольнении, однако Рада проголосовала против. Одиозный глава украинского МИД продолжает исполнять свои обязанности и выступает с критикой нынешнего президента.