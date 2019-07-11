Киев, 11 июля, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, состоявшейся накануне, 10 июля, шла речь об отмене российских санкций в отношении украинских предприятий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Виктора Медведчука Виктор Медведчук

«Мы вернулись к теме тарифов и цен на газ, мы вернулись к отдельным вопросам. Попросили продолжить хотя бы пока в одностороннем порядке отмену санкций, которые имеют место в отношении украинских предприятий», — сказал Медведчук журналистам по итогам встречи.

Сооснователь «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко уточнил, что на встрече говорили об открытии российского рынка для ряда товаров украинских предприятий, которые традиционно поставлялись в РФ, а в настоящее время из-за взаимных санкций практически остановлены.

«Мы уже перешли в практическую стадию решения этого вопроса, так как председатель правительства РФ взял на рассмотрение наши конкретные предложения, которые касаются производства картонной тары и сельхозпроизводителей. Это примерно 5 тыс. рабочих мест и объем поставок на уровне порядка $100 млн. Это существенная помощь нашим производителям», — сказал Бойко.

В свою очередь премьер России Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть просьбу о снятии в одностороннем порядке санкций с некоторых украинских товаров.

«Что касается идеи по отдельным товарным группам, вы мне их передайте, мы их рассмотрим», — отметил Медведев.

ИА REGNUM напоминает, что 10 июля в московском офисе партии «Единая Россия» состоялась встреча премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и сооснователями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем. Стороны обсудили самые важные вопросы: восстановление мира на Украине, прямые поставки и снижение цены на газ, а также возможность наладить межпарламентский диалог.

Согласно официальным данным украинской стороны, за первый квартал 2019 года товарооборот с Россией сократился на 10,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года — до 2,339 млрд долларов.

В 2018 году экспорт товаров с Украины в Россию уменьшился на 7,2% или на $282,4 млн и составил всего лишь $3,7 млрд.