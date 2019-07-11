Киев, 11 июля, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Массовая люстрация чиновников времен президентства Петра Порошенко, если будет принят подобный законопроект, действительно затронет также и команду Владимира Зеленского.

Верховная Рада Украины

Об том заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующий вопрос обсуждался сегодня, 11 июля, в Верховной раде во время голосования за отставку главу МИД Украины Павла Климкина.

«Сегодня президент Зеленский заявил, что все чиновники с 2014 по 2019 годы должны быть люстрированы. Господин Пристайко (кандидат на пост главы МИД от Зеленского) был эффективным заместителем министра иностранных дел до 2017 года. Следовательно, по логике президента, его кандидат господин Пристайко должен быть люстрирован. У меня вопрос: а что у президента с логически-следственной связью?» — заявил представитель Блока Петра Порошенко Владимир Арьев.

Стефанчук ответил, что конкретно что-то можно будет говорить, когда Верховная рада получит проект закона, о котором идет речь, и проголосует.

«Но я глубоко убежден, что в случае поддержки у нас будет абсолютное выполнение всех норм положений действующего законодательства», — добавил представитель президента.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию, распространив ее на политиков и чиновников, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года занимали должности должности в верхних эшелонах украинской власти, включая представителей правительства и народных депутатов. Политологи и политики обратили внимание, что в случае принятия такого документа под люстрацию попадут ключевые соратники президента Зеленского — помимо кандидата на пост главы МИД Пристайко, это еще секретарь Совнацбеза Украины Александр Данилюк и глава наблюдательного совета «Укроборонпрома» Айварас Абрамавичус.