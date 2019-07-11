Донецк, 11 июля, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Видеозапись с разрушенными артобстрелом домами и погибшей от осколка снаряда жительницей Донбасса опубликовал 11 июля военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Кадры с телом убитой в родном доме женщины Александр Сладков сопроводил пояснением, что убитая украинским снарядом женщина стала первым мирным жителем Донбасса, погибшим от рук украинских карателей с начала правления президента Зеленского.

«Владимир Зеленский, на этих кадрах — первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса», — обратился корреспондент к украинскому президенту.

«Сегодняшним обстрелом ВСУ новый президент Украины Владимир Зеленский открыл свой личный «черный список» убитых мирных жителей Донбасса», — написал Александр Сладков.

Журналист пояснил, что за последние сутки украинские каратели выпустили по Донбассу более 300 снарядов калибром свыше 120 мм.

Стоит отметить, что усиление артобстрелов произошло сразу же после требования Зеленского «жестко отвечать на провокации».