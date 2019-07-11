Новый сыродельный завод построят в Воронежской области
Воронеж, 11 июля, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Новый сыродельный завод построят в Бобровском районе Воронежской области в 2020 году, первый камень в основание нового предприятия был заложен 11 июля. В церемонии принял участие губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. По словам представителя инвестора, российская продукция в перспективе сможет продаваться и в Германии.
Инвестором завода, который станет вторым в районе сыродельным предприятием, выступает немецкая компания DMK Deutsches Milchkontor GmbH. Общий объем инвестиций составит около 2 млрд рублей, заработает завод уже весной-летом 2020 года.
По словам директора ООО «ДМК Руссланд» Олега Майстера, новый завод сможет перерабатывать 165 тыс. тонн молока в год и выпускать 25 тыс. тонн продукции — твердые и полутвердые сыры, а также сухую сыворотку. Отправлять продукцию будут не только в российские регионы, но и в страны ближнего зарубежья. С учетом автоматизации производства количество новых рабочих мест составит порядка 140.
Александр Гусев отметил, что областные власти готовы оказывать всестороннюю помощь, в том числе в части налоговых преференций, предусмотренных законодательством.
Сегодня же губернатор побывал на уже действующем сыродельном заводе в селе Тройня Бобровского района. Предприятие специализируется на выпуске полутвердого сыра и сухой молочной сыворотки, всего выпускает почти 70 видов сыра. В 2018 году объем производства составил более 11 тыс. тонн сыра и почти 4 тыс. тонн сыворотки.
Михаэль Феллер рассказал, что сегодня 20% производимой продукции остается в Воронежской области и 80% идет на продажу в другие регионы России. В планах — расширение рынка поставок, в том числе — за рубеж.
По словам губернатора Александра Гусева, в 2020 году в Воронежской области производство молока должно достичь миллиона тонн.