Москва, 11 июля, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтверждает факт увольнения Александра Воробьёва с должности помощника уральского полпреда Николая Цуканова. Как он заявил журналистам, у него такой информации нет.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Кремль

Агентству ТАСС он пояснил, что чиновники такого ранга назначаются и увольняются не указами президента. Каждый день идёт множество передвижений по службе и, соответственно, выходит большой объём документов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 11 июля информация о помощнике Цуканова пропала с сайта полпредства. Этому предшествовали задержание и арест чиновника.

ФСБ считает, что Александр Воробьёв причастен к государственной измене. Также у него был найден польский паспорт.