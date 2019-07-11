Рим, 11 июля, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии, министр внутренних дел и лидер «Лиги» Маттео Сальвини получил по почте конверт с пулей, передает Italia Oggi в четверг, 11 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Политик отметил, что подобные акции, которые за год с небольшим его пребывания у власти была уже «сотня», не пугают его и никак не изменят его намерений.

В 2018 и 2019 годах аналогичные «посылки» получили и некоторые другие итальянские политики, в том числе оппозиционные, включая мэра Турина Кьяру Аппендино.