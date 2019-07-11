Людиново, Калужская область, 11 июля, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника межмуниципального отдела МВД России «Людиновский» Юрия Васюкова и его 64-летнего знакомого. Бывший полицейский обвиняется в получении через посредника взятки в значительном размере, его соучастник — в мошенничестве с причинением значительного ущерба и посредничестве во взяточничестве.

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Как сообщил 11 июля корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СК России по Калужской области Валерий Киреев, по версии следствия, осенью 2018 года житель Людиново, который подозревался в совершении кражи, обратился за помощью к 64-летнему знакомому, зная, что у того имеются знакомые в местном отделе полиции. Он хотел избежать заключения под стражу. Получив от гражданина 60 тысяч рублей, его знакомый распорядился деньгами по своему усмотрению.

В декабре 2018 года гражданин вновь обратился к посреднику — его вызывали в полицию, он вновь попросил помощи. На этот раз посредник позвонил начальнику межмуниципального отдела полиции и договорился с ним о встрече. На встрече Васюков и его знакомый, выступавший в роли посредника, договорились получить от гражданина 100 тысяч рублей, после чего посредник довел это требование до своего приятеля. 27 декабря 2018 года при получении от местного жителя 100 тысяч рублей сначала был задержан посредник, а затем и Юрий Васюков.

Следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд. После возбуждения уголовного дела Васюков был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Преступление было выявлено в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий службы собственной безопасности УМВД России по Калужской области и регионального УФСБ.