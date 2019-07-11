Пекин, 11 июля, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Главный китайский авиаперевозчик авиакомпания Air China подписала соглашение с европейском авиапроизводителем Airbus на покупку 20 самолетов A350−900, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Air China

Стоимость сделки составила $6,537 млрд по ценам января 2018 года. Действительная же сумма может несколько отличаться. Поставки самолетов должны быть осуществлены поэтапно в период с 2020 по 2022 годы.

Как отмечают эксперты, данная сделка призвана улучшить мощности перевозок авиакомпании почти на 9,7%. Будучи одной из крупнейших авиакомпаний Китая, Air China обладала 669 воздушными судами на конец 2018 года.

Отметим, что сделка происходит на фоне приостановки в Китае полетов Boeing 737 Max 8, вызванных двумя крушениями этого самолета за год.

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