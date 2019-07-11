Гергебильский район, Дагестан, 11 июля, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Ливневые дожди, прошедшие в горном Дагестане, затопили дома жителей села Кудутль Гергебильского района республики. Потоки воды унесли припаркованные на улицах автомобили сельчан, сообщили ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе районной администрации.

Гергебиль.рф Последствия сильных ливней в Дагестане

Большой урон понесли и внутрисельские дороги, которые были размыты селевыми потоками. Пострадала и водопроводная сеть длиной более 2 км, которая обеспечивает водой жителей села. Размер причинённого ущерба устанавливает рабочая комиссия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня из-за сильных дождей с градом в Кизлярском районе Дагестана пострадали порядка 600 домов, расположенных в сёлах Новогладовка, Старая Серебряковка, Хуцеевка и Цветковка. Непогода также нанесла незначительный урон зданию одной из местных школ и фельдшерско-акушерскому пункту.

На днях последствия сильного циклона с ливнем и снегом ощутили на себе жители села Чираг Агульского района Дагестана. Стихия повредила жилые дома и дороги, а также практически полностью уничтожила урожай.

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