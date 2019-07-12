Токио, 12 июля, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Японские СМИ предсказывают уверенную победу на выборах депутатов верхней палаты парламента 21 июля правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП): к мандатам либерал-демократов добавят избранных от клерикальной партии «Син Комэйто», и получится большинство, но есть нюанс. Дело в том, что либерал-демократам нужно не просто большинство, а две трети мест, которые дают возможность проводить законопроекты, касающиеся изменения конституции. С чем подошел к выборам лидер либерал-демократов, премьер-министр Синдзо Абэ, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Целями своего правления Абэ назвал 1) «возвращение» Курил, 2) успешное проведение Олимпийских игр в 2020 году, 3) изменение «мирной» конституции Японии и удаление из нее отказа от обладания сухопутными войсками, флотом и военно-воздушными силами. Что же он имеет? С якобы японскими «северными территориями» Абэ потерпел неудачу, не помогли советы отсидевших за коррупцию политиканов. Олимпиада, как бы блестяще ни прошла, с именем Абэ не получит непосредственной связи, не так велика его роль в подготовке.

Конституция? Еще в прошлом году оппозиция договорилась не допустить полной победы ЛДП и союзников, но тут успеха может и не быть, правящая партия обладает проверенным умением перетягивания на свою сторону «независимых» депутатов». И всё же времени на то, чтобы изменить конституцию, у премьера остается всё меньше — если только он не увеличит его, оставив за собой четвертый срок подряд. Только вот поддержат ли это граждане Японии?

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Удастся ли японцам остановить Абэ».