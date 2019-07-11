Калуга, 11 июля, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В Калужской Торгово-промышленной палате 11 июля состоялась рабочая встреча с торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах и руководителями экспортно ориентированных предприятий региона в рамках проведения «Недели торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах» в Калужской области.

Admoblkaluga.ru Ключевой темой встречи стало обсуждение роли торговых представителей в продвижении российских товаров на международные рынки

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, ключевой темой встречи стало обсуждение роли торговых представителей в продвижении российских товаров на международные рынки.

Обращаясь к участникам встречи, губернатор области Анатолий Артамонов заявил, что экономическая деятельность сегодня требует гибких подходов:

«Особенно это касается экспорта наших товаров. Мы за последние три года в два раза увеличили экспорт. Без поддержки профильного специально созданного агентства это было бы невозможно».

В продолжение встречи глава региона предложил обсудить перспективы совместной деятельности, выразил готовность внести коррективы в устоявшиеся механизмы сотрудничества. В частности, Анатолий Артамонов акцентировал внимание на важности совместной организационной работы предпринимательского сообщества и торговых представителей.

«Очень важно, чтобы вы поделились информацией, что конкретно с вашей помощью можно решить. Например, есть ли какие-то мероприятия, которые мы могли бы с участием торгпредства спланировать заранее. Предпринимателям интересно из первых уст узнать, где они могут участвовать, где найти новых партнеров. Это принципиально важно. Они хотели бы получить от вас максимальную поддержку, чтобы в будущем иметь меньше проблем организационного характера», — пояснил калужский губернатор.

На встрече отдельное внимание было уделено деятельности малого бизнеса, его взаимодействию с различными предприятиями как отечественными, так и зарубежными. В рамках программы посещения Калужской области торговые представители познакомились с работой завода ООО «Меркатор Калуга» и индустриального парка «Ворсино».

Напомним, в настоящее время предприятия Калужской области экспортируют свои товары в 100 стран мира. На предприятиях региона ежегодно растут не только объемы производств и пул партнеров у компаний, но и география экспорта.