Москва, 11 июля, 2019, 22:32 — ИА Регнум. В 2019 году Московская печатная фабрика отмечает 100-летний юбилей с момента основания. В связи с памятной датой на предприятие, являющееся одним из филиалом АО «Госзнак», был организован пресс-тур, в ходе которого журналистов познакомили с процессами производства российских банкнот и изготовления российского паспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1000 рублёвые банкноты

На сегодняшний день в столице работают четыре из восьми филиалов АО «Госзнак»: Московская печатная фабрика, Московский монетный двор, Московская типография Госзнака и Научно-исследовательский институт. Московская печатная фабрика оснащена современным оборудованием и использует в своей работе ведущие технологии, что позволяет ей выпускать широкий спектр защищенной продукции.

История Московской печатной фабрики началась с эвакуации Экспедиции заготовления государственных бумаг из Петрограда в 1918 году. Сейчас в число продукции предприятия входят бланки ценных бумаг, документов об образовании и ЗАГС, паспортно-визовая документация, почтовые марки и другое.