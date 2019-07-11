Hyundai Motors открыла продажи нового спортивного внедорожника Venue
Йонъин, Южная Корея, 11 июля, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motors открыла продажи нового спортивного внедорожника Venue. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
По их словам, сегодня, 11 июля, компания провела мероприятие в одном из заведений города Ёнин (провинция Кёнгидо), после чего официально открыла продажи автомобиля.
Под капотом Venue бензиновый двигатель на 1,6 литра. Его отдача составила 123 силы и 15,7 кг/м силы.
Кроме того, у авто есть система аварийного торможения, система мониторинга слепых зон, функция помощи при парковке и система удержания полосы движения.
Известно, что в Южной Корее автомобиль продается в нескольких комплектациях: Smart (механика) — 14,73 млн вон (~$12 552), Smart (IVT) — 16,2 млн вон (~$13 800), Modern — 17,99 млн вон (~$15 330), Flux — 21,11 млн вон (~$18 тыс.).
Как сообщил представители компании, в период предварительных продаж, которые стартовали 24 июня, было подписано 3000 контрактов. К концу 2019 года компания планирует продать около 8000 автомобилей модели Venue.