Йонъин, Южная Корея, 11 июля, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motors открыла продажи нового спортивного внедорожника Venue. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Hyundai Venue

По их словам, сегодня, 11 июля, компания провела мероприятие в одном из заведений города Ёнин (провинция Кёнгидо), после чего официально открыла продажи автомобиля.

Под капотом Venue бензиновый двигатель на 1,6 литра. Его отдача составила 123 силы и 15,7 кг/м силы.

Кроме того, у авто есть система аварийного торможения, система мониторинга слепых зон, функция помощи при парковке и система удержания полосы движения.

Известно, что в Южной Корее автомобиль продается в нескольких комплектациях: Smart (механика) — 14,73 млн вон (~$12 552), Smart (IVT) — 16,2 млн вон (~$13 800), Modern — 17,99 млн вон (~$15 330), Flux — 21,11 млн вон (~$18 тыс.).

Как сообщил представители компании, в период предварительных продаж, которые стартовали 24 июня, было подписано 3000 контрактов. К концу 2019 года компания планирует продать около 8000 автомобилей модели Venue.