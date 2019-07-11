Москва, 11 июля, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Российский университет дружбы народов в Москве посетил 11 июля президент Боливии Эво Моралес. Его общение со студентами вуза зафиксировал фотокорреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Эво Моралес оставляет памятную запись

Моралес рассказывал о сотрудничестве между Россией и Боливией, об экономике его страны и о планах взаимодействия в сфере образования. Президент государства из Латинской Америки получил в РУДН регалии почётного доктора наук.

Позже в Москве началась встреча Эво Моралеса и президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры двух государств обсудят сотрудничество России и Боливии в различных сферах, а также обменяются мнениями по ключевым международным вопросам. Ожидается, что по итогам переговоров Путин и Моралес подпишут ряд двусторонних соглашений.