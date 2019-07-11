Киев, 11 июля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ужесточить люстрацию для того, чтобы к власти на Украине больше никогда не пришел бывший глава страны Пётр Порошенко, а также народные депутаты Верховной рады восьмого созыва. Об этом глава государства заявил в своём видеообращении к гражданам Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наследство

Зеленский заявил, что не может описать цензурными словами увиденное за первые два месяца его руководства страной. Речь идёт о чиновниках разных уровней, которым, по словам украинского лидера, «всё фиолетово». И это, как отметил Зеленский, «безнадёжный диагноз».

«Я ломаю голову, что с ними со всеми делать… Наименьшее, что можно сделать сейчас, — навсегда избавить их от возможности принимать участие в управлении государством, — заявил глава государства в видеообращении, опубликованном на сайте президента Украины в Facebook. — Мы предлагаем ужесточить люстрацию».

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/886124321762564/

Отмечается, что, согласно разработанному командой Зеленского законопроекту, под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, председателя Верховной рады, генерального прокурора, председателя СБУ. Также в этом списке оказались и председатель антимонопольного комитета и фонда государственного имущества, председатель государственной фискальной службы и таможни, секретарь службы национальной безопасности и обороны страны, а также руководители оборонных предприятий.

Люстрировать также предлагают народных депутатов Украины и членов правительства этого периода.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая, сменив на этом посту Петра Порошенко. В настоящее время в отношении экс-главы государства на Украине возбуждено уже восемь уголовных дел. В частности, бывшего президента Украины обвинили в госизмене из-за инцидента в Керченском проливе, в злоупотреблении властью и служебным положением, а также незаконном обогащении.