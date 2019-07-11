Сан-Франциско, США, 11 июля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Студия Double Fine перенесла релиз игры Psychonauts 2 на 2020 год. Соответствующее объявление компания разместила на странице проекта, расположенной на краундфандинговой платформе Fig.

Игра Psychonauts 2

Разработчики написали, что перенос даты релиза игры является малоприятной вещью, но при этом правильной, поскольку это позволит сделать Psychonauts 2 лучшей игрой.

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Напомним, 26 июня в сеть выложили видео, в котором был показан геймплей второй части Psychonauts. Double Fine удалось собрать на Fig для разработки игры $3,3 млн.