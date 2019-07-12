Ватикан, 12 июля, 2019, 03:30 — ИА Регнум. Апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре в интервью редактору ИА REGNUM Станиславу Стремидловскому рассказал о третьей встрече президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска.

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Минувшая встреча Владимира Путина и понтифика стала уже третьей, и то, что встречи проводятся с периодичностью примерно раз в три года, дает основания предположить наличие у российского президента особого интереса к международной деятельности Ватикана. Для папы же Путин — ключевой собеседник в международной сфере, а та эмпатия, которая возникла перед собеседниками на этой встрече, стала наиболее важным ее фактором.

Тем не менее было бы преждевременным приглашать папу Франциска в Москву:

Челестино Мильоре «Пока не созданы все условия для данного шага. Я убежден, что всё ещё сохраняющееся формальное разделение двух Церквей обусловлено в первую очередь не вопросам веры, а, скорее, бременем истории, прошлого. Уверен, что визиты в Ватикан, нанесённые до сего момента президентом Путиным, а также его предшественниками, будут способствовать скорейшему рассеянию любого рода колебаний и страхов».

Полностью интервью читайте в материале Станислава Стремидловского «Посол Ватикана: «Между Путиным и Франциском сложилась эмпатия»»