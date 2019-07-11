Обнинск, Калужская область, 11 июля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Бывший заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мелком взяточничестве, сообщила 11 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

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Следствием установлено, что 50-летний замначальника в феврале 2018 года лично на легковом автомобиле сопроводил тяжеловозную технику с негабаритным грузом — экскаватором, перевозимым без специального разрешения. Он дал указания инспекторам дорожно-патрульной службы не привлекать к административной ответственности водителя тяжеловозной техники, за что получил денежную взятку. Кроме того, полицейский в феврале 2018 года не принял мер по пресечению административного правонарушения.

Уголовное дело расследовано СУ СК России по Калужской области. Санкция ч. 1 ст. 285 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, данный сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.