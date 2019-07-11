Калуга, 11 июля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. «Молодая Гвардия» Калужской области помогла улучшить быт семьи ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 11 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Калужского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Дмитрий Шулыгин.

Фото Алины Ганиной. «Молодая Гвардия» Калужской области помогла улучшить быт семьи ветерана Великой Отечественной войны.

По его словам, активисты запустили в социальных сетях кампанию по сбору средств на покупку стиральной машины для участников Великой Отечественной войны семьи Караченцевых.

Ивану Караченцеву 91 год, он проживает в Калуге вместе со своей супругой Лидией Егоровной. Семейная пара ведет активный образ жизни и часто встречается с молодежью. В последнюю встречу молодогвардейцы заметили, что Лидия Егоровна стирает вещи вручную.

Общими усилиями, буквально за день, были собраны необходимые средства, и активисты приобрели для семьи ветерана новую стиральную машину и месячный запас стирального порошка. Свой подарок молодогвардейцы торжественно передали семье Караченцевых.

«Мы регулярно навещаем пожилых людей и оказываем им помощь. У этой семьи непростая жизненная история. Радует, что Иван Константинович и Лидия Егоровна всегда в хорошем настроении. Мы рады, что сделали свой небольшой вклад в знак благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны. Они наша гордость и пример для подражания», — сказал Дмитрий Шулыгин.

Ранее калужские молодогвардейцы присоединилась к всероссийской акции по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области и созданию отряда добровольцев, который на месте поможет людям, попавшим в беду.