Москва, 11 июля, 2019, 14:38 — ИА Регнум. В тестировании системы электронного голосования по выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва принимают участие 1,8 тыс. московских студентов. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Артем Костырко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование системы онлайн-голосования

По словам чиновника, по состоянию на 12 часов проголосовали около 300 студентов.

«Явка составила порядка 17% из тех, кто записался на электронное голосование», — отметил Костырко.

В пробном голосовании принимают участие студенты старше 16 лет. Всего заявления подали порядка 2 тыс. человек. Тестирование системы электронного голосования в открытом доступе планируется провести во второй половине августа.