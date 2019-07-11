Старый Оскол, Белгородская область, 11 июля, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Новый формат системы школьного образования в Белгородской области предлагают развивать по 35 различным проектам. Об изменениях рассказали в старооскольском лицее № 3 имени С.П. Угаровой, где 9 июля прошло заседание Совета по социально-гуманитарному развитию региона, сообщила пресс-служба правительства региона. Главное в стратегии — ликвидировать обучение в две смены и создать комфортную среду не только для учеников, но и для педагогов.

Пресс-служба правительства Белгородской области В Белгородской области представили проект «Доброжелательная школа»

С внедрением новой системы детские сады, школы и организации дополнительного образования должны стать, прежде всего, доброжелательными по отношению к детям. По словам главы региона Евгения Савченко, благодаря такому подходу можно будет воспитать не потребителей, а созидателей.

В стратегию включили девять портфелей, которые в свою очередь разбили на 35 проектов по направлениям: «Управление образованием», «Изменение архитектуры методического пространства региона», «Развитие психолого-педагогической службы региона», «Интеграция систем управления образованием и оценки его качества», «Лидеры образования», «Бережливое образование», «Обновление содержания деятельности и образовательного пространства на институциональном уровне», «Создание единой цифровой образовательной среды», «Формирование доброжелательного образовательного пространства».

В регионе займутся не только материально-техническим обновлением и внешним состоянием образовательных учреждений. Претерпит изменение система школьного питания, создадут условия для инклюзивного образования, в регионе хотят видеть больше молодых и грамотных педагогов. И прежде всего, предстоит ликвидировать обучение в две смены, потому что в школе будущего ученикам предстоит проводить весь день: после занятий дети смогут отдыхать, посещать различные секции. Первые итоги долгосрочной стратегии подведут в 2021 году.

Как отмечает ИА REGNUM, по данным департамента образования Белгородской области сеть общего образования насчитывает 557 организаций, включая негосударственные школы с общим охватом свыше 152 тысяч школьников. Вторая смена есть ещё в 24 школах региона.