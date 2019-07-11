Воронеж, 11 июля, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Итоги танкового сражения под Прохоровкой пересмотру не подлежат — именно тогда, в июле 1943 года, продвижение гитлеровской армии было окончательно остановлено, враг обращен вспять. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета Воронежского государственного университета Виктор Шамрай, комментируя заявление немецкого журналиста о необходимости сноса памятника героям битвы под Прохоровкой (Белгородская область).

Танковый бой у Прохоровки. Схема

Виктор Шамрай «Это не первое подобное заявление, атака на Прохоровку идет давным-давно. Попытки принизить подвиг Красной армии делала не только немецкая сторона, в целом на Западе такая тенденция: победу СССР в Великой Отечественной войне нужно умалить, принизить».

Вместе с тем, отмечает ученый, на Западе были и остаются серьезные авторы, историки, писавшие в том числе и о Прохоровке, признававшие ее величайшим танковым сражением войны, остановившем окончательно наступление немцев на восток, сорвавшем операцию «Цитадель». В их числе Шамрай назвал, например, Мартина Кайдина, бывшего главного историка Армии США, выпустившего работу «Тигры горят», — эта книга ещё в советское время была переведена на русский язык.

«Там было очень большое танковое сражение, — говорит воронежский ученый. — Со стороны немцев — Четвертая танковая армия, с нашей стороны — Пятая танковая армия, а с фланга еще и Первая танковая армия помогала. О чем говорить? Две танковые армии встретились в лоб, причем не в одном месте, а в трех местах. Сотни танков с обеих сторон участвовали. Да, потери наши были больше потерь противников, но мы остановили попытку немцев прорваться к Курску с юга через станцию Прохоровка, где находились склады».

«Я работал в архивах и одним из первых начал пересматривать традиционную концепцию Прохоровского контрудара, что это был только один день, 12 июля. Но на самом деле — около недели продолжалось Прохоровское сражение. Немцы на второй день, 10 июля, начали наступать на Прохоровку, когда не смогли прорваться западнее, через Обоянь, и сосредоточили усилия восточнее. Уже на второй день они подошли к Прохоровке на расстояние прямого выстрела из танка «Тигр», то есть полтора-два километра. За все последующие дни, с 10 по 16 июля, они продвинулись максимум на километр. Сама Прохоровка была превращена в развалины, но прорваться к ней немцы не смогли и отступили назад, на исходные позиции, под нажимом наших войск», — рассказывает Шамрай.

Виктор Шамрай также опровергает заявления о малых потерях гитлеровской армии.

«Это всё придумки, что у них нет потерь: они потеряли две трети танков второго танкового корпуса СС, который непосредственно наносил главный удар по Прохоровке. Они были выбиты из строя, а безвозвратно или подбитыми — значения не имеет, они двигаться не могли, их выбили наши герои — танкисты, артиллеристы, и летчики помогали, стрелки, и Воронежский фронт это все сделал, участвовал в главном сражении. После этого мы перехватили инициативу и победили на Курской дуге», — напоминает историк.

«Вообще немцы любят прикрашивать свои действия и очень не любят говорить о своих потерях. Прохоровское сражение фактически поставило последнюю точку в попытках немцев осуществить операцию «Цитадель» — прорыв к Курску с двух сторон, с севера и с юга, со стороны Белгорода и Орла, и окружение семи наших армий Воронежского и Центрального фронтов, Ватутина и Рокоссовского, на Курском выступе. Курская дуга стала решающим сражением, которая совершила перелом, после этого немцы, в том числе от Прохоровки, только отступали на Запад, от Киева до Днепра, и до Берлина», — отмечает историк.

Единственный успех немцев под Прохоровской, говорит ученый, — это незначительное продвижение в сторону станции.

Виктор Шамрай «Свою главную задачу по прорыву к Курску они не выполнили, понесли большие потери, была подорвана мощь их танковых войск. Под Прохоровкой немцы были окончательно остановлены и обращены вспять, и этот факт пересмотру не подлежит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист DieWelt Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела издания, заявил, что памятник погибшим в бою под Прохоровкой нужно снести. Он утверждает, что на этом месте якобы не было большого танкового сражения и победы Красной армии над войсками нацистов.