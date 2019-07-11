Сеул, 11 июля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Компания BMW Korea представила новые модели автомобилей New X3M и New X4M на одном из спортивных автодромов Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

New X3M и New X4M

По данным источников, BMW Korea представила новые автомобили на CJ Super Race Championship 2019, прошедшем в провинции Канвондо 6 июля.

X3M и New X4M являются новыми версиями в группах SAV (спортивный автомобиль для активного отдыха) и SAC (купе для спортивного образа жизни).

Известно, что автомобили данных моделей оснащены бензиновым мотором объемом 3,0 литра. Установка создана на основе принципов технологии M Twin Turbo и оснащена двумя турбонагнетателями. Автомобили способны развить мощность в размере 480 лошадиных сил.

Известно, что в тот же день, спортсмен Ким Хё Кём, выступавших на чемпионате на BMW M4, занял первое место с показателем 22 минуты 45 секунд.