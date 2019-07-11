Калуга, 11 июля, 2019, 13:56 — ИА Регнум. 13 июля в пойме реки Угры недалеко от села Дворцы Дзержинского района Калужской области пройдёт военно-исторический фестиваль «Великое стояние на реке Угре», посвященный произошедшим здесь в 1480 года событиям.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области пройдёт ежегодный фестиваль «Великое стояние на реке Угре»

Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, фестиваль проводится в рамках реализации национального проекта «Культура» при непосредственном участи Министерства культуры Российской Федерации и при поддержке общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». Его организаторами выступают правительство Калужской области, Калужская епархия Русской Православной Церкви, муниципалитет Дзержинского района и национальный парк «Угра».

11 ноября — день победного окончания Великого стояния на Угре, в ближайшее время может войти в федеральный перечень памятных и праздничных дней. С такой инициативой выступил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

10 июля в комитете по обороне в Государственной думы РФ состоялось обсуждение установления памятной даты России 11 ноября. Соответствующий законопроект на рассмотрение парламентариев внёс депутат Госдумы РФ от Калужской области Геннадий Скляр. Ранее его уже поддержали 19 думских депутатов. В ходе заседания комитет по обороне Госдумы РФ принял решение о включении указанного законопроекта на рассмотрение в период осенней сессии 2019 года. В первом чтении документ будет рассмотрен в сентябре.

Установление памятной даты на федеральном уровне будет способствовать укреплению патриотического сознания россиян и популяризации отечественной истории. Документ уже поддержан Российской академией наук, Росархивом, Минкультуры, Минобороны, Минфином, Минюстом и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Кроме того, в поддержку установления этой памятной даты было собрано более 100 тысяч подписей граждан. Среди документов есть и положительный отзыв Правительства России.

Проведение военно-исторической реконструкции в июле тоже имеет глубокую историческую подоплеку. 6 июля православная церковь чествует Владимирскую икону пресвятой Богородицы. Именно в эти дни 1480 года икона прибыла в Москву. Вся столица в течение трех дней молилась ей на избавление от ордынского ига. И в итоге было принято решение стоять до конца. Это и стало началом Великого стояния на Угре.

С 2012 года на берегу реки Угры ежегодно проходит военно-исторический фестиваль, посвященный событиям 1480 г., кульминацией которого является реконструкция эпизода противостояния московских и ордынских войск. С каждым годом фестиваль становится всё более масштабным.

В 2019 году в нем планируется задействовать более 300 участников и 10 000 зрителей. Организаторами военно-исторической реконструкции и «живых» уроков истории на интерактивных площадках будут военно-исторические клубы «Русская крепость» (г. Москва), «Батальон» (г. Калуга) и др.

Фестиваль пройдёт на двух площадках. в о Владимирском скиту состоится торжественное богослужение и крестный ход к памятному знаку, посвящённому Великому стоянию. Также с 13:00 до 18:00 местного времени будут работать экспозиции музея и диорама Павла Рыженко.

На берегу Угры раскинется военный лагерь. Будут работать военно-исторические площадки, мастер-классы, ярмарки, выставка картин П.В. Рыженко «Пояс Богородицы», город мастеров и трапезные. Также планируется выступление фольклорных коллективов. В 14:30 состоится торжественная церемония, посвящённая 539-летию Великого стояния, а затем, в 15:00 начнётся главное действо: на берегах Угры сразятся русские и ордынские войска.

Военно-исторический фестиваль нацелен на популяризацию исторических знаний о становлении российской государственности и месте в этом процессе событий Великого стояния на реке Угре в 1480 г. Главным результатом проводимого фестиваля станет сохранение исторической памяти о знаковом в истории России событии, положившем конец политической зависимости от орды и ставшем началом развития суверенного государства. Обращение к эпическим страницам прошлого будет способствовать воспитанию чувства патриотизма, ответственности за судьбу России и преемственности беззаветного служения Отечеству. Фестиваль призван консолидировать усилия людей, не равнодушных к сохранению героических страниц истории страны, и способствовать развитию движения военно-исторической реконструкции как наиболее эффективного средства популяризации среди подрастающего поколения военной истории и патриотических ценностей.