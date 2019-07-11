Ереван, 11 июля, 2019, 13:50 — ИА Регнум. С 1 января 2020 года в Армении пенсии будут повышены на 10%. Об этом на заседании правительства 11 июля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, 10 июля на закрытом заседании правительство утвердило среднесрочную программу расходов на 2020 — 2022 годы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян «В рамках этой дискуссии было принято решение, что с 1 января 2020 года пенсии в Армении вырастут на 10%. Также известно, что с 1 сентября повысится зарплата учителей. Кроме того, мы попытаемся в рамках одной программы решить жилищные проблемы граждан, которые потеряли свои дома в результате землетрясения 1988 года. На эти цели будет выделено 3 млрд драмов».

Он напомнил, что зарплата военнослужащих с июня поднялась, и они её уже получают.

В Армении в последний раз пенсии повышались в 2015 году. Тогда базовая пенсия повысилась на 2000 драмов (около $4). С этого дня основная пенсия в Армении составляет 16 000 драмов, стоимость одного года страхового стажа за первые 10 лет — 800 драмов, более 11 лет — 500 драмов за каждый год. Средняя пенсия в Армении сейчас составляет около 100 долларов. В Армении пенсии получают около 497 тысяч человек.