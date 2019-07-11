Москва, 11 июля, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы «Единой России» поправками ко второму чтению законопроекта о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Дагестана предлагают распространить на тех все льготы, положенные по статусу, включая материальные. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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«Депутатами фракции подготовлен блок поправок, работа ведется под руководством Андрея Исаева (первый замглавы фракции в Госдуме), блок поправок, которые мы внесем ко второму чтению. Эти поправки, конечно же, изменят подходы к статусу ветерана боевых действий, и на ополченцев Республики Дагестан мы предлагаем распространить все социальные льготы, которые предусмотрены для ветеранов боевых действий», — заявил Хинштейн.

Госдума обсуждает в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев Дагестана.