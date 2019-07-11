Магас, 11 июля, 2019, 13:30 — ИА Регнум. В Ингушетии подал в отставку первый вице-премьер Багаудин Оздоев. Информацию о том, что он добровольно решил уйти с этого поста после первого же совещания у врио главы республики Махмуда-Али Калиматова, распространил ряд СМИ.

Pravitelstvori.ru Багаудин Оздоев

«Указ о его (Оздоева) освобождении от занимаемой должности руководитель Ингушетии пока не подписал», — пишет интернет-газета «Ингушетия».

В ходе совещания, как пишет «Интерфакс», были обсуждены вопросы своевременного ввода в эксплуатацию и хода строительства объектов инфраструктуры. На нем Калиматов потребовал от правительства усилить контроль над этими процессами.

Напомним, Багаудин Оздоев был назначен на должность первого заместителя председателя правительства Ингушетии в мае 2017 года. В правительстве Оздоев курировал сферу ЖКХ и строительства.

Ранее он руководил филиалом ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Ингушетии. В послужном списке Оздоева есть годы работы в судебном департаменте при Верховном суде России, в управлении судебного департамента Москвы. В 2011 году он был назначен вице-премьером Ингушетии, затем советником главы республики, а после этого постоянным представителем Ингушетии при президенте России в Москве. В 2015 — 2016 годах Оздоев работал и.о. вице-премьера правительства Орловской области.