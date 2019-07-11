Москва, 11 июля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. В РФ помимо национальных проектов в 2020 году будут действовать 20 федеральных целевых программ (ФЦП), сообщил 11 июля премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

По его словам, общий объём их финансирования составит около 370 млрд рублей.

«Это базовая оценка», — уточнил глава правительства.

Также реализация 12 ФЦП запланирована в 2021—2022 годах. По словам Медведева, бюджетные средства будут вложены в строительство и реконструкцию социальных объектов, охрану озера Байкал, получат поддержку приоритетные научные исследования, космическая программа.

Также государственный интерес представляют программы, направленные на обеспечение безопасности, в том числе ядерной и радиационной.