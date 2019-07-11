Киев, 11 июля, 2019, 13:09 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 11 июля, эксперты продолжают обсуждать конфликт в Борисполе, в ходе которого президент Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания и обругал его, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Напомним, что президент удалил с совещания секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка, который, по информации Зеленского, ранее был осужден за разбой в сочетании с тяжкими телесными повреждениями.

«Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь меня?» — сказал президент и позже дал поручение фактическому руководителю СБУ Ивану Баканову «заняться этим чертом».

Также он добавил, извиняясь на инцидент: «Не люблю бандитов просто».

Политтехнолог Дмитрий Раимов отмечает, что Зеленский хотел быть ещё одним «молодым Макроном», а стал уже «молодым Лукашенко».

«Такое поведение позорит не его, а страну… Охрана не имела права касаться депутата. Он не имел права так отнестись к тому, кого люди избрали в местный совет. Проще говорю — господин Зеленский, вы ещё не поняли, что президент — это институция, а не гопота районная», — комментирует специалист.

Раимов считает, что пострадавший в инциденте чиновник легко выиграет суды по данному делу и, более того, может на резонансе от этой истории выбиться в топ-политики.

ИА REGNUM напоминает, что сразу после инцидента Годунок заявил журналистам, что подаст в суд на президента, будет требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб. Чиновник отметил, что Зеленский повел себя «как какой-то гопник».

Однако уже сегодня секретарь горсовета Борисполя выступил с видеообращением, в котором назвал конфликт «недоразумением», подчеркнув, что судиться с Зеленским он не будет.

«Я хотел бы, чтобы все поняли, что я один из тех, кто призывал голосовать за нашего президента. То, что кто-то из его окружения подал неправдивую информацию и спровоцировал этот конфликт, — это небольшое недоразумение, которое сегодня-завтра пройдет… Президент разберется в этой досадной ситуации, в которую мы оба попали, и соответственно среагирует, и покажет, что никакой я не бандит», — сказал Годунок.