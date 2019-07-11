Момбаса, Кения, 11 июля, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Представители международной неправительственной организации Good People провели ряд волонтерских мероприятий в Кении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Представители Good People в Кении

По их словам, в период с 1 по 6 июля представители компании посетили школы и деревни в округе Туркана и городе Момбаса с целью улучшить качество питьевой воды для местных жителей и оказать поддержку образовательным учреждениям.

Известно, что в первый день своего визита в Кению, представители компании посетили выпускной 24 учеников Lim Youn Sim Good People Mission School.

Lim Youn Sim Good People Mission School представляет собой школу-интернат, построенную в 2013 году и в которой могут обучаться до 200 детей. В этом году среди 45 учебных заведений Кении данная школа стала самой престижной в стране.

Также представители компании посетили деревню, расположенную в 40 км от города Лодвар, и подарили его жителям скважину, которая будет снабжать питьевой водой около 1000 жителей деревни.

Кроме этого, представители компании подарили представителям Bethany School, расположенной в городе Момбаса, школьный автобус. Специалисты предполагают, что транспорт поможет детям, живущим в отдаленных районах и не посещающих школу, улучить свои академические показатели.