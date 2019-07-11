Москва, 11 июля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Состояние экономики России беспокоит президента Владимира Путина. Но в данный момент гораздо больше поводов переживать за дальнейшее падение экономики, чем радоваться небольшим позитивным изменениям, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Главная беда с потребительским спросом: судя по самым свежим данным Росстата, его рост снизился с 2,6% в четвертом квартале 2018 года до 1,6% в первом квартале. Причем произошло это из-за увеличения кредитования: кредиты населению выросли на 22,3% в 2018 году, до 14,9 трлн рублей, а в 2019 году объемы займов ускорились еще сильнее — банки выдали порядка 600 млрд рублей», — пояснил эксперт.

Становится понятно, что без кредитования рост российской экономики был бы существенно ниже и без того скромных 0,6%. Импорт сокращается второй квартал подряд (-1,6% в начале 2019 года), что также свидетельствует о проблемах со спросом.

«Помимо внутренних проблем Россию коснулись и международные: впервые с 2016 года экспорт сократился в первом квартале 2019 года. Это произошло как благодаря сделке ОПЕК, из-за которой отечественные нефтяники были вынуждены сократить активность, так и торговым войнам, оказавшим негативное влияние на все страны», — отметил Николаев.

Для борьбы с негативными последствиями этого явления страны сокращают налоговую нагрузку и снижают процентные ставки. И если ЦБ РФ уже приступил к смягчению денежно-кредитной политики, то в области фискальной политики в России совершают совершенно обратные действия.

«Таким образом, ожидать какого-то существенного позитива в экономике не стоит: правительство РФ выкачивает деньги из реального сектора и складирует их в резервах, так как боится роста инфляции. Эти деньги могли бы способствовать экономическому росту, в отсутствие которого у компаний отсутствует какой-либо стимул для инвестиций — они просто не видят в этом смысла», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Москве отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста.

Читайте также: Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФ