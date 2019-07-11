Выкачивание и складирование денег: о состоянии экономики России
Москва, 11 июля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Состояние экономики России беспокоит президента Владимира Путина. Но в данный момент гораздо больше поводов переживать за дальнейшее падение экономики, чем радоваться небольшим позитивным изменениям, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Становится понятно, что без кредитования рост российской экономики был бы существенно ниже и без того скромных 0,6%. Импорт сокращается второй квартал подряд (-1,6% в начале 2019 года), что также свидетельствует о проблемах со спросом.
Для борьбы с негативными последствиями этого явления страны сокращают налоговую нагрузку и снижают процентные ставки. И если ЦБ РФ уже приступил к смягчению денежно-кредитной политики, то в области фискальной политики в России совершают совершенно обратные действия.
Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Москве отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста.
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