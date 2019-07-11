Пекин, 11 июля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Сегодня, 11 июля, в порту Шанхая состоялась церемония сдачи в эксплуатацию китайского ледокола «Снежный дракон 2» («Сюэлун 2») — сообщает информационный портал «Пэнпай».

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика.

Напомним, что проект дизель-электрического ледокола «Снежный дракон 2», предназначенный для научно-исследовательских полярных экспедиций, был разработан в Финляндии, заложен в 2016 году в Шанхае и спущен на воду 10 сентября 2018 года. Особенностью судна является то, что это первый ледокол, полностью построенный в Китае.

«Снежный дракон 2», водоизмещением в 13 990 тонн и длиной 122,5 метра, обслуживает экипаж из 90 человек. Он относится к ледовому классу PC3 и может работать во льдах, возраст которых не превышает двух лет, т. е. способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метров на скорости 3 узла. Заказчику судно должно было быть передано не позднее 31 декабря 2019 года.

Добавим, что до этого момента в КНР находилось в эксплуатации единственное научно-исследовательское судно ледового класса «Снежный дракон», построенное Херсонским судостроительным заводом (Украина) в 1993 году. С 1994 года «Снежный дракон» совершил девять экспедиций в Арктику и 22 экспедиции в район Антарктиды.