Москва, 11 июля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. 15 июля в Москве состоится показ двухсерийного спектакля-фильма «Дорога на Чаттанугу» и встреча с режиссёром Анатолием Васильевым. 24 июля показы также пройдут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, сообщили в пресс-службе проекта КАРО.Арт.

КАРО.Арт Анатолий Васильев представит знаковую работу в рамках проекта КАРО.Арт

«Дорога на Чаттанугу» — это телевизионные съемки знаменитого спектакля Анатолия Васильева «Взрослая дочь молодого человека» (Московский драматический театр им. Станиславского, Москва, 1979) по одноименной пьесе Виктора Славкина, а также документальные съемки прототипов сценических героев и стиляг-шестидесятников со страниц журнала «Крокодил». Название отсылает к популярной песне «Чаттануга Чу-Чу» (Chattanooga Choo Choo, или «Поезд на Чаттанугу») Глена Миллера, чья уникальная музыка звучит на протяжении всего спектакля.

Народный артист РФ Альберт Филозов сыграл в спектакле одну из главных ролей своей жизни — роль стиляги Бэмса, музыкально одаренного, в ярком галстуке-бабочке и ботинках на «манной каше», обожающего джаз и прожигающего свою жизнь. Бэмс стал лицом целого поколения стиляг-мечтателей, грезящих о свободе, но запертых в собственной стране и времени пуританских взглядов. Лихой студент, звезда курса, он раздражал собой и комсомольских вожаков, и старых друзей. Спустя 20 лет он встречается со своей старой тусовкой, чтобы вспомнить былые времена и поговорить о джазе и Глене Миллере. На тот момент, противостояние стиляг и комсомольцев уже история. Сейчас Бэмсу необходимо найти общий язык со своей дочкой, которая постепенно отдаляется от него.

Автор идеи и режиссёрАнатолий Васильев «Дороги на Чаттанугу» дебютировал в театре имени К. Станиславского с совершенно самостоятельной постановкой «Вассы Железновой», которая открыла ему путь в творческую интеллигенцию Советского Союза и помогла создать собственный круг «васильевских» актёров-единомышленников. Вторая его работа «Взрослая дочь молодого человека» окончательно укрепляет его имя в театральном пантеоне и безоговорочно реабилитирует «метод Станиславского» в актёрской практике. «Взрослая дочь молодого человека» открывает русскому и мировому театру новые горизонты «театральности».

В основе спектакля — пьеса Виктора Славкина о разбитых иллюзиях ровесников, которая в оригинале называлась «Дочь стиляги». Название изменили с легкой руки Василия Аксенова (русский писатель, драматург), уезжавшего тогда из страны. Таким образом, «Дочь стиляги» превратилась в политкорректное и удобное название «Взрослая дочь молодого человека». Спектакль Васильева стал революционным явлением и выходил за рамки зрительского понимания. Он рождался в тесном сотрудничестве с товарищами: художником Игорем Поповым (живописец и портретист, народный художник РСФСР), автором-драматургом Виктором Славкиным. Игорь Попов создал уникальную декорацию для спектакля «квартиру в разрезе». Вечеринка, происходившая на фоне и в проемах развернутой по диагонали бытовой декорации, встречала вновь давних друзей и воскрешала прошлое, которое требовало отчета о настоящем.

Главные роли в фильме исполнили Альберт Филозов, Юрий Гребенщиков, Лидия Савченко и Эммануил Виторган. Мелодии 1950-х годов исполняет Алексей Козлов.

Показ состоится при поддержке «Фонда развития искусства драматического театра режиссера и педагога Анатолия Васильева» к 40-летию спектакля.