Киев, 11 июля, 2019, 11:13 — ИА Регнум.

«Лингвистические» изыскания советника президента Украины не выдерживают никакой критики, но в то же время никто не может запретить украинским политикам позориться столько, сколько им хочется, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 11 июля, комментируя высказывания Никиты Потураева.

Цитата из м/ф: «Вовка в Тридевятом царстве». реж. Борис Степанцев. 1965. СССР Разница есть

Как сообщалось ранее, советник Владимира Зеленского заявил, что «украинский русский» язык отличается от «русского русского», а потому на территории Украины его нужно переименовать в «российский». Кроме того, Потураев предложил обозначать на картах Россию «Московией».

"Советник Владимира Зеленского, которого сегодня все цитируют, является, конечно, весьма и весьма посредственным филологом, если не понимает две очевидные для любого филолога вещи. Первая: у любого языка есть норма и есть отклонения от неё — наречия, диалекты, говоры. Норму определяют соответствующие лингвистические институты той страны, где данный язык является наиболее укоренённым с историко-культурной точки зрения и где он имеет статус государственного языка. Сегодняшняя Украина на определение нормы русского языка прав не имеет, и это так не потому, что этого не хотят «москали», а потому что таково общепринятое правило.

В то же время на своём языке, украинском, украинцы могут называть нас и наш язык, как им угодно. Называют же нас, например, латыши krievs — видимо, от «кривичи». А мы германцев — немцами.

Что же касается упомянутого советником Зеленского «украинского русского» или «русского украинского», то существует же и «африканский английский» или «английский африканский». Можем взять ближе к метрополии: Ирландию или Шотландию, где по-английски говорят иначе, чем в Англии. Но и там и там есть люди, которые говорят на совершенно правильном английском языке и с полным основанием делают из этого свидетельство своего культурного и социального статуса. То же самое происходит и с другими мировыми языками.

Вывод простой: русские или украинцы на Украине могут говорить на любом варианте русского языка, но уровень их языковой культуры будет определяться по близости к норме. И называть нашу страну на украинском языке говорящие на нём люди могут как угодно. Но как никто в мире, кроме латышей, не поймёт латыша, когда он назовет Россию Krievija, точно так же не поймут и украинца, когда он назовёт нашу страну «Московия». А в остальном, конечно, как говорит этот горе-филологический политик, «бояться нечего»: позорьтесь и дальше на здоровье!» — отметил Михаил Демурин.