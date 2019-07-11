Владивосток, 11 июля, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Празднование Дня Военно-морского флота (28 июля) во Владивостоке долгие годы традиционно проходили с участием Нептуна, но в прошлом году организаторы решили убрать его из сценария праздника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Барельеф «Заведение флота в России» на Адмиралтействе

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Десантный катер, оформленный в виде головы морского чудовища, несколько десятков лет высаживал Нептуна со свитой на Спортивную набережную Владивостока в День ВМФ, но с прошлого года эта морская традиция была нарушена — Нептуна исключили из сценария. Тоже самое планируется сделать и в этом году. Моряки и общественность негодуют.

В прошлом году владыка Приморский Вениамин выступил против присутствия Нептуна на празднике, мотивируя тем, что он является языческим богом, а не православным, и командование ТОФ к нему прислушалось. Однако моряки и обычные граждане высказывают недовольство по этому поводу.

«Какое вообще отношение религия имеет к этому празднику, имеющему исключительно советские корни? Вениамин этот высказал своё отношение, и командование ТОФ бросилось выполнять его волю. Оно что, и в бою будет руководствоваться мнением религиозных лидеров? Какое он отношение имеет к флоту? Ага, ну давайте тогда все религиозные конфессии выслушаем, так в итоге вообще никакого праздника не получится. Один одно придумает, другой другое, и всё, нет традиции! Это бред какой-то! Нельзя разрушать военно-морские традиции в угоду каким-то религиозным предрассудкам!» — поделился мыслями ветеран ВМФ Андрей Соколов.

Тем не менее в культурную программу будут внесены новые сцены, в том числе из истории Тихоокеанского флота, рассказали в пресс-службе ВВО.

«Мне кажется, быть или не быть Нептуну — это вопрос не веры, а традиции. Царь Нептун на День ВМФ — это такой же неразрывный символ Владивостока, как Шамора, Спортивная набережная или мосты. Если этот символ исчезнет, то Владивосток потеряет часть своего образа. У нас не так много традиций, чтобы от них отказываться», — цитирует депутата Законодательного собрания края Дмитрия Новикова ИА «ПримаМедиа».

В настоящее время на водной станции ТОФ уже идут приготовления к проведению праздничных мероприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге начал работу Международный военно-морской салон, на котором зрители и участники смогут увидеть перспективные образцы военно-морского вооружения и техники, которые будут представлены 350 организациями из 19 стран. Салон посетят 45 официальных делегаций из 33 стран.