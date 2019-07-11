Ярославль, 11 июля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Строительство кинотеатра в центре Ярославля, на улице Кирова около Сретенской церкви, приостановлено. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

Стройка кинотеатра в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работы начались в мае. Градозащитники много лет боролись с этой стройкой. Однако при начале строительства застройщик и городские власти заявили, что все документы в порядке, а все необходимые согласования получены. После этого с заявлением по этому объекту выступил губернатор Дмитрий Миронов, который поручил еще раз проверить документацию.

«В данный момент строительные работы на объекте приостановлены. По поручению губернатора в настоящее время идет дополнительная проверка проектной документации с учетом изменений в строительные регламенты в отношении объектов культурного наследия, находящихся в зоне ЮНЕСКО. Как подчеркнул Дмитрий Миронов, решение о возможном строительстве будет приниматься взвешенно, с учетом требований закона и совместно с общественностью», — сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, работы не ведутся уже несколько дней.