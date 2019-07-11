Ярославль, 11 июля, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Утром 11 июля в Ярославле возникла многокилометровая пробка на улицах, прилегающих к Октябрьскому мосту со стороны Заволжского района. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт на Октябрьской площади в Ярославле

Заторы стали неожиданностью для многих людей, ярославцы опоздали на работу. Люди писали гневные отзывы в социальных сетях.

Пробку спровоцировали работы на Октябрьской площади. Ее в этом году должны отремонтировать в рамках ремонта улицы Республиканской по проекту «Безопасные и качественные дороги». Сам ремонт площади еще не начался. Перед его началом производится замена коммунальных сетей под асфальтом.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, утром 11 июля такие работы начала компания ТГК-2. Ее специалисты вскрыли асфальт и начали работы, заняв одну из двух полос движения. После того, как возмущение стоящих в пробках горожан начало активно распространятся по социальным сетям, работники решили срочно изменить схему движения, заняв для съезда с моста одну из встречных полос.