Тегеран, 11 июля, 2019, 12:41 — ИА Регнум. В кувейтском издании Al Qabas появилась информация о том, что эмир Катара Тамим бен-Хамад Альтани предложил свое посредничество в переговорах между Ираном и США. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

Согласно источнику, именно сейчас Катар находится в том положении, которое позволит ему выступить посредником между Ираном и США. Он имеет тесные отношения с США с одной стороны, и с Ираном — с другой, являясь одной из нескольких стран региона, поддерживающих с ИРИ стабильные контакты. В ходе кризиса в отношениях с Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ и Египтом именно через Иран шло снабжение Катара продовольствием и осуществлялось авиасообщение государства с остальным миром.

Инициатива катарского эмира может сыграть решающую роль в судьбе «ядерной сделки».