Тегеран, 11 июля, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Профессор Джорджтаунского университета США Ширин Тахмаасб Хантер заявила, что Ирану необходимо привлекать инвестиции в свою экономику и модернизировать отрасли промышленности, в особенности нефтяную. В связи с этим совместный с ЕС торговый механизм INSTEX, в основе которого лежит продажа сырой нефти, не сможет удовлетворить все экономические потребности страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

По словам эксперта, технологическое развитие Ирана невозможно до тех пор, пока со страны не будут сняты санкции, и INSTEX этому не поможет. Теоретически торговый механизм с ЕС удовлетворит текущие потребности страны в валютных поступлениях, однако способствовать развитию страны не будет.

Ширин Тахмаасб Хантер подчеркнула, что Европа не откажется от сотрудничества с США ради механизма INSTEX, даже несмотря на разногласия Дональда Трампа и лидеров «евротройки» по иранской проблеме. Единственное, что на текущий момент может сделать ЕС, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, — это убедить Вашингтон ослабить антииранские санкции.