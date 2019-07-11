Калуга, 11 июля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. На сегодняшний день таможенные органы Калужской области находятся в завершающей стадии перехода на работу в безбумажной среде. Как сообщил 11 июля корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности начальника Калужской таможни Александа Деев, с внедрением автоматической регистрации транзитных деклараций последует их автоматический выпуск, позволяющий автоматизировать все процессы таможенных операций от получения предварительной информации о товарах, и заканчивая их выпуском.

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Целью автоматической регистрации транзитных деклараций является переход на электронный документооборот, позволяющий сократить сроки совершения таможенных операций, повысить уровень информационного взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности с таможенными органами, обеспечить автоматическую обработку сведений, содержащихся в представляемых документах, снизить издержки организаций.

В качестве пилотной зоны по автоматической регистрации электронных транзитных деклараций определены таможенные посты Калужской таможни: Обнинский таможенный пункт, Автозаводские таможенные пункт №1 и №2.

«В результате проводимого Калужской таможней взаимодействия с таможенными представителями, а также со всеми категориями участников внешнеэкономической деятельности, в мае 2019 года прошли авторегистрацию 22 транзитные декларации, в июне 2019 года их количество возросло до 40 транзитных деклараций», — добавил Деев.