Москва, 11 июля, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Нефть получила 10 июля мощный толчок к росту со стороны сразу нескольких факторов. Нефть марки Brent превысила отметку $67 за баррель, прибавив за день более 3%. 11 июля на утренней сессии котировки продолжили восхождение и, отметив максимумы конца мая в районе $67,35, обосновались между 100‑ и 200-дневными скользящими средними, которые сформировали пересечение в последнюю неделю июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Заявления главы ФРС носили откровенно голубиный характер, что укрепило инвесторов во мнении, что снижение ставки в конце июля — дело решенное. На этом фоне резко выросли все рисковые активы, включая нефть, а параллельное ослабление доллара оказало нефти марки Brent дополнительную поддержку», — отметил эксперт.

Тем временем отчет минэнерго США указал на сокращение запасов сырой нефти в США на целых 9,5 млн баррелей, что гораздо выше прогнозов. На этом фоне новый рекорд по уровням добычи остался практически незамеченным. Помогла рынку и напряженность на геополитическом фронте, которая возросла после твита Трампа, пригрозившего Ирану новыми санкциями.

«Вишенкой на торте стаи сообщения об эвакуации нефтяных вышек из Мексиканского залива из-за угрозы тропического шторма. Учитывая сочетание таких мощных факторов поддержки, в ближайшее время можно ожидать дальнейшего подъема котировок, однако для пробоя 100-днвной скользящей средней скорее всего потребуется дополнительный катализатор», — считает Николаев.

Читайте также: Усилил рост нефти отчёт по запасам в США