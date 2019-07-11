Санкт-Петербург, 11 июля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна и еще восьми фигурантов, обвиняемых в совершении преступлений при строительстве стадиона на Крестовском острове Северной столицы.

Gov.spb.ru Марат Оганесян

По версии следствия, в 2013 году Марат Оганесян, курировавший от Смольного строительство стадиона, вместе с сообщниками решил похитить деньги, предназначенные на возведение арены. Как считает следствие, фигуранты завладели примерно 50 млн рублей, сам Оганесян получил не менее 28 млн рублей, считают следователи. Марат Оганесян свою вину признал.

В октябре 2018 года бывший вице-губернатор стал фигурантом нового уголовного дела в связи со строительством спортивной арены, на этот раз его обвинили в получении взятки. Сообщником, по версии следствия, был зампред комитета по строительству Петербурга Александр Янчик, получивший за свои «услуги» 2,5 млн рублей. Последний также предстанет перед судом.

Стадион «Санкт-Петербург», прозванный в народе «Зенит-Ареной», был построен для чемпионата мира по футболу в западной части Крестовского острова и стал самым известным спортивным сооружением в стране. Стадион передан в концессию футбольному клубу «Зенит» на 49 лет.

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Стоимость строительства стадиона на Крестовском острове, по некоторым оценкам, превышает 50 млрд рублей, хотя изначально должен был обойтись городу примерно в 7 млрд рублей. При этом Контрольно-счетная палата Петербурга до сих пор не может определить конечную стоимость проекта.