Москва, 11 июля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский иронично отнёсся к известию об увеличении цены среднего чека жителей России при походе в магазин. Комментируя исследование холдинга «Ромир» в своём канале, он отметил:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Никита Кричевский «В июне цена среднего чека в магазине выросла с майских 553 рублей до 556 рублей. По сравнению с прошлогодним показателем рост составил 2,4%. Прорыв! Правда, официальная инфляция, не учитывающая рост цен на молоко, мясо, картошку, капусту, ЖКХ, бензин, составила 4,7%, так что реальное потребление снова в минусе. Но это не страшно: главное — позитив, нуждающийся в закреплении. И здесь рост цен окажет неоценимую помощь. Деваться-то нам некуда».

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Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир» сообщило, что цена среднего чека жителя России за один поход в магазин в июне 2019 года увеличилась по сравнению с маем на 3 рубля, или на 0,5%, и составила 556 рублей. Тогда как цена майского чека уменьшилась на 0,7% относительно апреля.